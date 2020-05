Iezzo perplesso: "Mandare via Meret è follia pura! Con le sue parate porta tanti punti..."

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, si è espresso sul futuro di Alex Meret nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vendere Meret è follia pura. E' uno dei giovani più forti in circolazione, può diventare tra i top al mondo. Non so cos'hanno visto che non va in questo ragazzo. E' un investimento già fatto, già pagato, perché bisogna mandarlo via? Gattuso parla di costruzione del gioco, ma io credo che il portiere deve andare in porta per portarti punti tramite le parate".