Iezzo su Anguissa: “E’ giusto che sia il punto di riferimento di Garcia nel gruppo”

"Credo nel lavoro di Garcia, credo farà un buon lavoro al Napoli".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli: "E’ arrivato un allenatore che ha una certa esperienza anche a livello internazionale, ha allenato in una piazza non facilissima come Roma. Ha raggiunto anche traguardi importanti, questo fa capire che allenatore ci troveremo in panchina. Credo nel lavoro di Garcia, credo farà un buon lavoro al Napoli.

Anguissa senatore di Garcia? E’ normale che un allenatore si affida all’esperienza di un suo ex giocatore. E’ giusto che Anguissa sia il suo punto di riferimento nel gruppo.

Reja mi chiamò prima di arrivare al Napoli? Ci sentivamo sempre dopo ogni partita di play-off del Napoli. Mi chiedeva di venire l’anno dopo, gli dicevo sempre di parlarne a vittoria ottenuta. Poi il Napoli restò in C ed io scelsi lo stesso l’azzurro. Sono stati 6 anni bellissimi, abbiamo avuto anche la fortuna di riportare il Napoli dopo meritava, poi ci hanno pensato gli altri a portare lo scudetto.

Giuntoli? Adesso bisognerà mettere a posto anche il tassello del ds, insieme all’allenatore è il ruolo fondamentale per i nuovi acquisti. Spero che si capisca in pochi giorni quale sarà il futuro di Giuntoli e chi prenderà il suo posto.

Passerella di Quagliarella al Maradona? Una sorta di scuse da parte dei tifosi che non sapevano quello che aveva passato a Napoli. Nella sua carriera parlano i gol, è un campione della nostra terra ed era giusto salutarlo in quel modo.

Caprile? Bel portierino, uno di quelli della scuola italiana che sta crescendo. Negli ultimi anni sono stati scelti sempre portieri italiani, ma credo che quelli italiani sono i più forti”.