Ignoffo: "Che battaglie in serie C con il Napoli, era un altro mondo! Sulla coppia Manolas-Kou..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Giovanni Ignoffo, ex difensore azzurro: "Che battaglie in serie C! Era un altro mondo, sono cambiate tante cose, soprattutto sono cambiate le categorie. Tanto di cappello per Koulibaly e Manolas, sono una coppia di tutto rispetto. Allenare il Napoli il futuro? Augurio più bello non potreste farmi...".