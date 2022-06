Il bianconero Paolino: "Koulibaly interessa alla Juve, ma potrebbe essere una strategia"

"Non puoi costringere un giocatore di giurare fedeltà alla squadra proponendogli meno di quello che merita".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio Paolino, direttore di RadioBianconera: "Koulibaly interessa davvero alla Juve. Penso che Koulibaly non abbia intenzione di terminare la sua storia col Napoli, però ritengo anche che la Juve o un’altra squadra europea possa sondare la volontà del giocatore e quella del club di cederlo. Non puoi costringere un giocatore di giurare fedeltà alla squadra proponendogli meno di quello che merita. Credo che ci sia la strategia da parte del Napoli di capire quali siano le reali intenzioni della Juventus, Koulibaly potrebbe anche essere un tentativo dei bianconeri di far abbassare il prezzo di qualche altro difensore centrale.

Fabian interessa alla Juve? Mi risulta nelle mie fantasie, lo ritengo più importante alla Juve per le impellenze in mezzo al campo. In quel settore la squadra è carente, con la sua presenza puoi agevolare anche difesa e attacco.

Dichiarazioni di Higuain? Non si è rovinato venendo alla Juve, ha vinto uno scudetto e non so se ha tradito una città. Non sarà certo né il primo né l’ultimo tradimento di un giocatore, potrebbe accadere lo stesso con Dybala dalla Juve all’Inter”.