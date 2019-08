Il commento della Ssc Napoli: "Messa la quarta per conquistare la Signoria di Firenze"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Pronti, partenza, via! Il Napoli mette la quarta, supera la Viola e conquista la Signoria di Firenze in una rimonta continua, sensazionale, emozionante ed esaltante. Una doppietta di Lorenzo il Magnifico rinverdisce i fasti dell'arte medicea, di rigore e di giustezza. Una meravigliosa parabola di Mertens che quando vede il viola ribalta ogni leggenda sulla scaramanzia, perchè a Dries porta fortuna: questo è il settimo gol in 13 partite contro la Fiorentina. In mezzo c'è il capolavoro di Callejon che rade l'erba al centimetro con un diagonale che taglia il palo in bisettrice. Se il buongiorno si vede dal mattino, quello azzurro è un orizzonte di spettacolo puro. Nel cielo del Franchi si alza la nostra melodia. Coraggio, orgoglio e magia. Pronti, partenza, via! Napoli Magnifico. Chi vuol esser lieto sia...".