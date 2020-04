Il consiglio choc di Trump: "Per uccidere il virus basta iniettarsi un disinfettante"

"Per uccidere il virus basta iniettarsi un disinfettante". Questa la frase pronunciata dal presidente degli USA Donald Trump che in questo momento sta scatenando una vera e propria bufera sui media americani. "Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c'è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo" ha dichiarato Trump, subito bacchettato da virologi ed esperti della comunità scientifica.