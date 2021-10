Il doppio ex Agostini: "Se la Roma batte il Napoli, la lotta scudetto si fa più serrata"

Il Milan ha incassato una nuova sconfitta in Champions, dimostrandosi inferiore al Porto e pagando soprattutto le numerose assenze. La strada per il superamento del girone si fa sempre più in salita. "A livello internazionale - dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Agostini, ex attaccante rossonero - se non sei al top paghi dazio. In campionato magari riesci a sopperire alle assenze ma in Champions il discorso cambia. E anche contro il Porto, squadra abbordabile, fai fatica. E ora con tre gare e zero punti è dura. Sarà fondamentale battere il Porto a Milano".

Da doppio ex quali sono le sue sensazioni su Roma-Napoli in programma domenica?

"E' il derby del centro-sud, molto sentito e interessante. Il Napoli sta andando forte ma se la Roma dovesse vincere, la lotta scudetto potrebbe diventare ancor più serrata considerato che si gioca anche Inter-Juve. E poi occorrerà vedere come si ripresenta il Milan con il Bologna dopo il ko di ieri. Certo se Napoli e Milan vincono e Inter-Juve pareggiano, i partenopei e i rossoneri iniziano mettere una piccola distanza dietro di loro"