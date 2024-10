Il doppio ex Altafini: “Il Milan avrà tutta Italia dalla sua. Napoli, hai una grande occasione…”

vedi letture

Josè Altafini, doppio ex di Milan e Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

Josè Altafini, doppio ex di Milan e Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Milan stasera avrà tutta l’Italia dalla sua parte, anche i tifosi dell’Inter e della Juventus tiferanno per i rossoneri. Questa è una grande occasione per il Napoli per allungare in classifica. Lukaku? Uno come lui nella mia squadra giocherebbe sempre, delle volte sono ingenerosi nei suoi confronti. Collabora con i compagni, sa giocare spalle alla porta e ti aiuta in fase offensiva”.