Il doppio ex Cannavaro: "A Parma sarà difficile, loro hanno bisogno di punti"

Fabio Cannavaro tra gli ospiti d'onore del 'Charity Gala Dinner' organizzato dalla Lega Serie A a Villa Miani ha parlato della finale di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Bologna e non solo.

"Vincere in provincia, diciamo così, vale doppio. Questi sono trofei che in genere vincono Juve, Milan, Inter, negli ultimi anni il Napoli. Portare a casa la coppa in Emilia varrebbe il doppio". Infine, un commento sulla sfida in trasferta che attende il Napoli contro il Parma: "Penso che sarà una sfida difficile, il Parma deve fare punti. Conteranno le motivazioni e sicuramente il Napoli ne avrà tante".