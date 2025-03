Podcast Il doppio ex Di Napoli: "Inter più avanti, ma il Napoli può variare in corsa e ottenere risultati"

vedi letture

Ospite di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è stato l'ex attaccante azzurro Arturo Di Napoli.

Napoli-Milan sfida pericolosa. Che modulo per Conte?

"Il Napoli ha delle certezze, può variare sistema tattico ottenendo comunque risultati. Ha delle varianti che durante la gara può fare. Recuperare dei giocatori chiave ti permette di cambiare in corsa. In questo momento è una squadra che vedo più avanti di tutto l'Inter, ma il Napoli può variare in corsa e ottenere risultati".

Inter, fissati i premi per la volata finale:

"Bisogna verificare se sono vere quelle cifre. Si sono sempre fatti i premi ed erano divisi in maniera uguale. Oggi i contratti sono cambiati e ci sono anche dei bonus personali, ma di solito all'Inter, quando c'ero io, era in parti uguali la divisione. Si guarda solo alla vittoria comunque, non solo ai soldi. Sono importanti, sono il giusto premio per un anno di sacrifici, ma non credo che infici sulla volontà di vincere di un calciatore".

Calhanoglu ha detto che vuol vincere Champions e Pallone d'Oro. E' possibile per l'Inter arrivare fino in fondo?

"Ci sono cali fisiologici in tutte le squadre. Gli infortuni sono quelli più difficili da affrontare come problemi. Hanno avuto tutti dei cali, ma credo che sia fisiologico per chi gioca in tutte le competizioni. E diventa fondamentale il turnover, per arrivare fino in fondo".