Il doppio ex Ferrara verso Juve-Napoli: "Nessuno può permettersi di perderla"

Juventus-Napoli vista da un doppio ex di lusso: Ciro Ferrara. Il commentatore di Dazn, che è stato difensore di entrambe le squadre, si è proiettato così al big match in un'intervista al Corriere dello Sport: "Stavolta è una partita strana: nessuno può permettersi di perderla e persino il pareggio rischia di essere un risultato deprezzabile, in chiave scudetto".