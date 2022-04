Il doppio ex Nela : "Il Napoli ha sofferto fisicamente e un cambio di Mourinho"

“Se perdi in casa con Empoli e Spezia, ci sta perdere in casa con la Fiorentina e pareggiare con la Roma".

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore di Roma e Napoli Sebino Nela: “Se perdi in casa con Empoli e Spezia, ci sta perdere in casa con la Fiorentina e pareggiare con la Roma. Vorrei mettere in evidenza due aspetti nella gara di ieri: l’atteggiamento e la questione fisica del Napoli. C’è stata una disparità in campo con la Roma, che da due mesi e mezzo sta molto bene fisicamente. Il Napoli ha sofferto e non ha trovato soluzioni dopo il cambio di Mkhitaryan, che quando è entrato ha cambiato completamente la partita”.