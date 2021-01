Il doppio ex Penzo: "La Juve ha compreso che il ciclo vincente è finito"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, Domenico Penzo, ex attaccante del Napoli e Juventus, si è soffermato sulle due squadre che domani si affronteranno nella finale di Supercoppa: "La Juve dopo le scoppole prese a Milano vorrà sicuramente rifarsi, ma affronta un Napoli che sta viaggiando a ritmi ottimi. Il Napoli ha dimostrato di avere maggiore continuità e di giocare più di squadra rispetto alla Juve che gioca più sulle qualità dei grandi giocatori che ha. Pirlo sta guidando una rosa forte e competitiva ma non così vogliosa come quella degli ultimi 10 anni. Il compito di Pirlo, considerando anche che è un esordiente, non è dei più semplici. Ci sono ottimi prospetti, ma alla Juve bisogna vincere subito. Tra l’altro la società ha praticamente esonerato Sarri dopo che ha vinto uno scudetto. Si sapeva che il calcio di Sarri ha bisogno di tempo e la Juve non ti dà molto tempo. Forse la Juve ha compreso che quel ciclo, dopo 10 anni di successi, è arrivato al termine. Anche i più grandi motivatori avrebbero difficoltà, c’è sempre la Champions, ma credo che per quest’anno sia inarrivabile. Il Napoli rispecchia le caratteristiche del suo allenatore, considerando il campionato da Covid e i tanti infortuni, sta facendo molto bene”.