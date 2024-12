Il doppio ex Rossitto: "Udinese risollevata dopo Monza, ma il Napoli avrà la giusta mentalità"

Fabio Rossitto, ex centrocampista di Udinese e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Il Napoli ha bisogno di riscattarsi dopo le due sconfitte con la Lazio ma al di la di questo il percorso degli azzurri sinora è giusto e Conte, un grande allenatore oltre ad essere un grande manager, sta facendo il massimo possibile se consideriamo da dove è partito quest’anno. Il Napoli sta facendo cose importanti, sta ricostruendo e lo sta facendo con un allenatore di livello internazionale a cui ha affidato la ricostruzione dopo l’anno scorso che è stato molto deludente. Non bisogna farsi prendere dallo scoramento per un paio di battute d’arresto ma continuare a credere in questo progetto e a lavorare sodo agli ordini di Conte che è un maestro.

Sabato mi aspetto un Napoli che come ha sempre fatto quest’anno scenda in campo con la giusta mentalità e che possa trovare il bandolo della matassa quanto prima possibile, con la voglia di vincere che ha sempre avuto. L’assenza di Kvara avrà un peso specifico non indifferente. Nonostante qualche critica è un calciatore che fa la differenza, che sposta gli equilibri ma lo stesso discorso vale anche per Neres che quando ha potuto ha fatto vedere le sue qualità grazie anche alla capacità di Conte di valorizzare al massimo il materiale che ha a disposizione.

L’Udinese prima della vittoria col Monza stava attraversando un periodo difficile ma i tre punti ottenuti alla fine di una partita tirata hanno risollevato il morale della squadra. I bianconeri hanno come punto di forza una grande fisicità oltre all’intensità che riescono a mettere in ogni gara. Squadra pericolosa soprattutto se sta bene fisicamente.”