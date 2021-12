Il milanista Crudeli: “Napoli al completo è superiore. Insigne? Stravedo per lui, lo vorrei”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Tiziano Crudeli, giornalista ed opinionista di 7 Gold, tifoso del Milan. “Milan-Napoli? Entrambe le squadre hanno grossi problemi dovuti alle assenze. Sinceramente, se fossero state al completo gli azzurri sarebbero partiti favoriti. In questa occasione invece ho dei dubbi. Ibrahimovic risolve i problemi? Il discorso è che serve un gioco funzionale alle sue caratteristiche, altrimenti poi pareggi in casa dell’Udinese. Devo dire però che ci sono stati anche degli errori di Pioli, già commessi contro il Sassuolo, ovvero partire senza Kessie e Tonali.

Inter? Allo stato attuale è la squadra più forte, ha un gioco spettacolare e ha l’attacco più prolifico. Ha segnato con 15 giocatori diversi e ha le due punte che segnano tantissimo. Sulla carta, mio malgrado, devo dirlo: solo l’Inter può perdere lo Scudetto. Subito dietro ai nerazzurri vedo l’Atalanta.

Chi prenderei del Napoli? Stravedo per Insigne. Chiaramente il Milan avrebbe bisogno innanzitutto di una punta piuttosto che di un esterno d’attacco, però toglierei volentieri il capitano del Napoli a Spalletti, perché è anche uno dal gol facile”.