Il milanista Ordine: “Vi dico chi sarà il prossimo allenatore del Napoli”

TuttoNapoli.net

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della partita persa dal Napoli contro il Bologna e del futuro del club azzurro: “Dico solo questo, la situazione vista questa stagione si è creata quando ADL ha iniziato a fare i casting. Bisogna fare una cosa semplicissima: recuperare quello che c’era due anni fa. La società deve fare la società e l’allenatore deve poter svolgere liberamente il proprio lavoro.

Manna? Con tutto il rispetto di un giovane dirigente che viene dall’Under-23 della Juventus, la sua scelta fa pensare che ADL voglia ancora essere la figura centrale. Questo è il guaio.

Rendimento della squadra? Tanti parlano della difesa, ma io evidenzio che in attacco Kvaratskhelia non salta più l’uomo.

Silenzio stampa? Il Napoli è la società che ha pagato più multe per le mancate conferenze: siamo a 100mila euro. Questo tipo di gestione va cambiata per rilanciare l’immagine del club, si può mettere la faccia per raccontare ai tifosi cosa sta succedendo. Io avrei mandato Lobotka a parlare dopo il KO con il Bologna, vista la disperazione espressa in campo con le lacrime.

Il Napoli, a prescindere da chi sostituirà Osimhen in attacco, deve ricostituire le condizioni affinché ci sia un senso di comunità in campo. Quella che si è vista in campo sabato non sembrava una squadra, ma tanti singoli che si erano dati un appuntamento per disputare una partita.

Da illusi pensare di vincere per due anni di fila? ADL deve impegnarsi, se vuole entrare nella storia, a fare di tutto per ripetere il successo dello scorso anno. Per farlo deve operare in modo esattamente opposto rispetto a come ha fatto all’inizio di questa stagione.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Stefano Pioli”.