Il nuovo attacco di Feltri: “La lettura non è la principale attività al Sud”

“La lettura non è la principale attività al Sud”. Così ha parlato Vittorio Feltri ai microfoni di La7 durante la trasmissione 'Non è L'Arena: "Non vendono Libero al Sud? Anche prima si vendeva poco, non leggono molto i giornali del Nord ed in verità neanche quelli del Sud. La lettura non è la principale attività al Sud" ha dichiarato il direttore di Libero.