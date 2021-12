Il paragone di Braglia: "Kjaer può essere sostituito, ma Koulibaly no"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Napoli-Atalanta partita importante. Come al Milan mancheranno giocatori importanti per infortunio. Chi mancherà di più tra Koulibaly e Kjaer?

"Sono giocatori importanti. Il Napoli, oltre a Koulibaly, che non avrà anche per la Coppa d'Africa, ne mancheranno altri. Il Milan più che Kjaer non può prescindere da Tomori. E' un gigante. Con Kjaer poi formava una coppia affidabile. Kjaer può essere sostituito, Koulibaly no".