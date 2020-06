Il paragone di Marcolin: "Vedete la Lazio ora? L'anno scorso salvò la stagione con la Coppa Italia"

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, l'ex azzurro ed allenatore Dario Marcolin ha commentato la vittoria del Napoli in Coppa Italia: "E' una coppa che salva la stagione, anche se c'è ancora la Champions ma contro una grande avversaria. Il Napoli sta aprendo un ciclo, successe lo stesso l'anno scorso alla Lazio con la Coppa Italia che salvò la stagione e poi l'anno dopo ha avuto una convinzione diversa e sta facendo un grande campionato. Il Napoli riapre un ciclo con l'allenatore, i giocatori hanno riscoperto l'entusiasmo, faccio l'esempio di Callejon, sembra che deve andare via, ma non so quanti giocatori vogliano andare via quando la freccia è rivolta verso l'alto e con un allenatore che è già come un padre. Gattuso li ha conquistati col lavoro, tatticamente, caratterialmente, meritocrazia..."