Il pronostico di Buffon: "Napoli-Inter? Possibile il pari, giocando al massimo possono annullarsi"

Il capodelegazione della Nazionale Gianluigi Buffon era oggi al fianco del commissario tecnico Luciano Spalletti e ha preso parte all'intervista rilasciata dal CT a circa un mese dal doppio confronto con la Germania

Come vedrebbe uno Scudetto dell'Atalanta?

"Sarebbe una storia di sport bellissima, ma non una sorpresissima perché sarebbe un risultato figlio di una programmazione decennale. Significa che le componenti hanno trovato una comunione d'intenti talmente importante che li fa pensare in grande. Hanno già conseguito un risultato enorme vincendo qualche mese fa l'Europa League".

Come finirà Napoli-Inter?

"Napoli-Inter è una partita equilibratissima, renderà grande merito e gusto al nostro campionato. Secondo me il risultato di parità potrebbe venire fuori, sono due squadre che giocando al massimo delle loro possibilità rischiano di annullarsi".

Come vede questa doppia sfida?

"Ci sarà intensità emotiva, è una doppia sfida da dentro o fuori - ha detto Buffon -. Non ci sarà la paura del fatto che possano sottovalutare l'evento, non intravedo un possibile down di tensione. Il fatto di sapere che si gioca contro la Germania fa sì che tutti saranno attenti".

L'ultima volta a Dortmund contro la Germania nel 2006 c'era Gigi Riva

"Ci siamo già stati all'Europeo a Dortmund, contro l'Albania. Questa è un'altra storia, ci sono altri giocatori e c'è un'altra Nazionale. Quei ricordi resteranno bellissimi ricordi e ciò che verrà detto ai ragazzi verrà dettato dall'ambiente circostante, da ciò che trasmetterà la partita".

C'è troppa esasperazione nei confronti degli allenatori?

"Inevitabilmente si scontrano con realtà che hanno necessità di vincere, mentre Gasperini ha l'ambizione di proseguire a vincere, ha l'ambizione di fare lo step successivo. In questi casi la pressione aumenta e al primo risultato negativo può deflagrare nella scontentezza generale".