Il pronostico di Sconcerti: “Il Napoli vincerà a Bergamo, toccatevi le pa**e”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8: “Io credo che il Napoli abbia qualcosa in più degli altri, pero’ gli manca ancora la personalità che è la stessa che a volte manca anche alle altre. Che senso ha discutere se Mertens o Osimhen? Ce li hai tutti e due, li fai giocare entrambi. Questo è un po’ il problema di Napoli, ovvero dividere tutte le parole in quattro. Se vedi il campionato da fuori non sei tifoso e condizionato. A Bergamo il Napoli vince, toccatevi le palle, non c’è problema. Il Napoli queste partite le vince perchè gioca meglio”.