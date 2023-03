Il retroscena di Briatore: "Potevo comprare il Napoli, ma non sono pentito”

Flavio Briatore, imprenditore e tifoso della Juventus, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento ha svelato

TuttoNapoli.net

Flavio Briatore, imprenditore e tifoso della Juventus, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento ha svelato: "Potevo comprare il Napoli? E' vero ma non sono pentito, con il calcio ci ho provato in Inghilterra con il Qpr ma io avevo anche la Formula 1 e non riuscivo a gestire tutto”.