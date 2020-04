Il retroscena di Bucchioni: "Club hanno promesso a Sky e Dazn che torneranno a giocare"

Ma si riprende a giocare? Quando si riprende? Si pone l'interrogativo Enzo Bucchioni, che prova anche a dare una risposta nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "La risposta del ministro della salute arriverà nel quadro delle disposizioni per la parziale riapertura del Paese. Difficile per il pallone pensare al quattro maggio, meglio attorno al 10 o anche oltre. Rispettare le norme sanitarie non sarà facile in uno sport di squadra e di contatto, ma vallo a spiegare ai Signori del Pallone che hanno promesso a Sky e Dazn che riprenderanno a giocare per incassare l’ultima tranche dei diritti televisivi…

In attesa, le società hanno ripreso a pieno ritmo i piani per il futuro anche perché se si dovesse tornare a giocare, certi giudizi non potranno cambiare, sarà un pezzo di stagione tecnicamente falsato".