Il retroscena di Marfella: "Scudetto? La parola che pronunciamo nello spogliatoio è un'altra"

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Marfella, portiere del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non vediamo l'ora di affrontare questa partita in Champions. Lavoriamo per preparare quella di campionato e cercheremo di farlo al meglio. Affronteremo la gara senza problemi e sempre allo stesso modo".