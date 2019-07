Il Roma, Scotto: "Non ci sono offerte del Napoli per Icardi, Maurito vuole la Juve"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al capitano del Napoli e facendo un focus delle mosse di mercato su cui lavora Cristiano Giuntoli e tutta la SSC Napoli: "Insigne tranquillo, spontaneo, sincero nel rivelare le sue debolezze, dando così la possibilità ai tifosi che non nutrono simpatia nei suoi confronti, di potersi fare un'idea di Lorenzo che va oltre il sentito dire e i pregiudizi. La positività e serenità del capitano, sebbene un 2019 calcisticamente non esaltante, sono la dimostrazione della sua volontà di voler recuperare il rapporto sfumato con i tifosi, e ora tocca a loro.

Dalle dichiarazioni di De Laurentiis e Ancelotti è chiaro che la società punta su Arek Milik e che sicuramente arriverà una punta. Qualora si sacrificasse l'ipotesi James Rodriguez, l'identikit fatto dal patron partenopeo porta a Mauro Icardi, sebbene ad oggi non sia stata avanzata alcuna offerta né all'Inter né all'entourage del giocatore.