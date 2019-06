Il Roma, Scotto: "Raiola offre Fares come vice Ghoulam, Ancelotti deve sciogliere alcuni dubbi tecnici"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni a proposito dell'interesse del club di Aurelio De Laurentiis per Rodriguez e Lozano e non solo: "E' chiara l'intensa attività sul mercato del Napoli al momento concentrato nella trattativa per James Rodriguez, vero nome caldo di questo mercato. Discorso a parte per Lozano, che resta sotto i riflettori dei partenopei, ma si aspettano segnali dal suo agente di Mino Raiola.

Quanto al reparto difensivo il Napoli non cerca un titolare, perché si cerca di rivalutare pienamente Faouzi Ghoulam. Castagna sembra essere uno dei nomi presenti sulla lista di Cristiano Giuntoli. Tuttavia è un terzino destro che si adatta anche a sinistra, ma il Napoli preferirebbe un giocatore puro alle spalle dell'algerino.

Non a caso il Napoli monitora una quantità innumerevole di terzini sinistri tra cui anche Mohamed Fares della Spal, di cui cura gli interessi Mino Raiola, ma a questo proposito Ancelotti deve sciogliere alcuni dubbi in chiave tecnica".