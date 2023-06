Il Sindaco di Portici Cuomo: "Grande lavoro di squadra per trasmissione di Napoli-Samp su maxischermi"

Enzo Cuomo, Sindaco di Portici, commenta così la notizia della trasmissione del secondo tempo di Napoli-Sampodoria nei maxischermi

Enzo Cuomo, Sindaco di Portici, commenta così la notizia della trasmissione del secondo tempo di Napoli-Sampodoria nei maxischermi che saranno allestiti nella piazze per la festa scudetto del Napoli

“È un grande lavoro di squadra, da parte del Sindaco di Napoli Manfredi e del Prefetto. Hanno agito con la Lega per ottenere la trasmissione della gara sui maxischermi della gara Napoli-Samporia, al momento solo del secondo tempo ma già questo è un grande risultato. Sarà un motivo ulteriore di festa per i tifosi.

Devo dire che c’è stato un grande supporto da parte del generale Borrelli della Finanza, che mi ha aiutato a capire come muovermi su questo tipo di opportunità per far realizzare questa iniziativa. Il merito formale, sul piano istituzionale, va al Prefetto Palomba ed al Sindaco Manfredi che hanno interagito con la Lega per dare a tutti i cittadini questa bella possibilità. Sarà una grande giornata di festa quella di domani”.