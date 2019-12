Il solito Allegri: "In Italia tattiche e schemi sono tutte put*****e!"

"Tattica, schemi, in Italia sono tutte puttanate". Lo ha detto l'ex allenatore della Juventus Max Allegri che parla a ruota libera, affrontando vari argomenti, nella sua intervista a Espn: "Per vedere se un giocatore è in forma bisogna guardargli le gambe alla mattina in allenamento, come i cavalli. Poi dopo puoi studiare i dati per avere conferme o meno".

"Se vedo un giocatore che corre porre, per esempio 3km, con un'intensità cardiaca molto alta vuol dire che il calciatore sta male. Se non guardo il giocatore e come si muove, ma guardo solo il dato da un pc, penso che abbia fatto un grande allenamento perché l'intensità cardiaca è alta. Ai miei assistenti dico sempre di guardare come muovono le gambe, non il computer. Io manco ce l'ho a casa".

"Se si meccanizza tutto non si hanno più calciatori pensanti. Se questi invece sono abituati a pensare, troveranno altre strade se le porte solite sono chiuse. I migliori giocatori decidono loro cosa fare con la palla tra i piedi, trovare la scelta più giusta. Il calcio è arte e gli artisti sono i grandi campioni a cui non devi insegnare niente. Tattica, schemi, in Italia sono tutte puttanate".