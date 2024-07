Il talent scout Fratini: "Appena esce Osimhen il Napoli può chiudere per Chiesa"

Intervistato da Calciomercato.it, il talent scout Michele Fratini ha parlato anche della situazione Chiesa e della possibilità di vederlo al Napoli.

“Chiesa al Napoli potrebbe essere un affare in dirittura di arrivo. Niente scambi con la Juve: appena esce Osimhen, De Laurentiis avrà la pecunia per acquistarlo subito. Tecnicamente è un giocatore che non si discute e se trova un allenatore che lo carica come Conte, corre 110 minuti sulla fascia."