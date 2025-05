Il tifoso del Parma Gnocchi: "Squadra non all'altezza del Napoli, punterà la salvezza alla 38ª"

L'attore comico Gene Gnocchi è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Napoli deve temere un colpo di coda? E' una partita molto strana, perché il Parma non è salvo, ha bisogno di almeno un punto e secondo me non lo otterrà contro il Napoli ma nell'ultima giornata contro l’Atalanta. Prevedo una vittoria del Napoli: mi sembra troppo fuori dalla portata di questo Parma, che ho visto allo stadio contro il Como due settimane fa. Non ho visto una squadra in salute, quindi il risultato mi sembra abbastanza scontato.

Attenzione, però, perché Chivu potrebbe recuperare un calciatore fondamentale come Bernabè, in grado di dare molto fastidio al Napoli. Di certo le motivazioni saranno pari: il Parma deve salvarsi, perché ha una proprietà bella e forte e sarebbe uno smacco se retrocedesse in serie B; il Napoli, invece, può vincere lo scudetto, cosa alla quale non pensavo potesse ambire dopo la sconfitta iniziale contro l’Hellas Verona. C’è anche l’aspetto dell’emotività da considerare: ci sono calciatori che reggono bene queste tensioni ed altri no. Anche da questo può dipendere l’esito della partita. Per fare una battuta, dico agli amici napoletani, ai quali sono legato anche per le mie due esperienze in allenamento a Castelvolturno con Reja, Fontana e gli altri, che ho saputo che comunque l’Inter alla fine la Lazio non la batterà. Quindi dateci questo punto così chiudiamo questo discorso salvezza già domenica. Chi vince lo scudetto, tra Napoli ed Inter? Il Napoli”.