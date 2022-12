Il whatsapp di Chiellini alla squadra: "Non svelate l'accordo, club dirà che rinunciamo a 4 stipendi"

La rinuncia agli stipendi annunciata dalla Juventus nel primo lockdown, che in realtà nasconderebbe una semplice dilazione, è uno dei temi centrali

La rinuncia agli stipendi annunciata dalla Juventus nel primo lockdown, che in realtà nasconderebbe una semplice dilazione, è uno dei temi centrali dell'inchiesta Prisma e del caso giudiziario che vede protagonista il club bianconero. Ad aggiornare la squadra sullo stato delle trattative, con un messaggio Whatsapp, datato 27 marzo 2020 e diffuso oggi da Il Fatto Quotidiano, fu capitan Giorgio Chiellini: "Ciao a tutti, come sapete stiamo parlando con Fabio (Paratici, ndr) e il presidente per cercare di aiutare il club e tutti i dipendenti in questo momento di difficoltà. La proposta finale è questa: ci mancano 4 mesi di salario, 3 mesi pagati in caso che riusciamo a finire il campionato, 2 mesi e mezzo in caso di stop. Il presidente ha garantito il pagamento di una mensilità il 1° luglio e il resto nella stagione 20/21. Ringraziano davvero tutta la squadra per la sensibilità. In caso di ok, domani avrei un foglio firmato dal presidente dove si fa garante di quanto detto sopra. Per questioni legislative di Borsa, la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai 4 mesi. È chiesto di NON PARLARE NELLE INTERVISTE sui dettagli di questo accordo".