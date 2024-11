Impallomeni: "Da migliorare Lukaku e la fase offensiva, non può essere solo Kvara"

Antonio Conte ha festeggiato i suoi primi 100 giorni dall'arrivo al Napoli e per il momento, dopo 12 giornate, la sua squadra è prima in classifica con due punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Ecco come valuta a Tmw Radio questo primo periodo partenopeo del tecnico leccese Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore: "Ho segnato alcune cose buone. Una squadra che ora ha un miglior assetto, ha una mentalità diversa e un'applicazione diversa e una soglia dell'attenzione da primato. Migliorata la fase difensiva complessiva e poi c'è il dato individuale che è la leadership di Buongiorno. Da migliorare Lukaku, la fase offensiva in generale che non può essere solo Kvara, che deve portare anche gol, e poi le soluzioni su palla inattiva".