Impallomeni: “Grande reazione del Napoli. Avevo parlato di spallettata e c'è stata”

"Grande reazione, avevo parlato di spallettata e c'è stata. Tra i tre allenatori di vertice è quello che sta maggiormente sul pezzo".

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato l'ultimo turno di campionato.

Quale il primo pensiero di giornata?

"Al Napoli. Grande reazione, avevo parlato di spallettata e c'è stata. Tra i tre allenatori di vertice è quello che sta maggiormente sul pezzo. Il Milan sul piano del gioco peggio delle tre ma ha vinto. Dalla prima all'ottava, senza vedere la classifica, si assomigliano. E non è un bene".

Rimane corsa a tre?

"E' un campionato molto mediocre dal punto di vista del gioco. Appassiona lo sprint Scudetto e anche per l'Europa. Abbiamo capito che la Juventus è lì, che il Milan, nonostante sia in testa, non è proprio al massimo".