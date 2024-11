Podcast Impallomeni: "Turnover Inzaghi? Deve scegliere capendo chi può dare fastidio al Napoli"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a Tmw Radio, durante 'Maracanà', ha detto la sua sui temi del giorno.

Colpo del Genoa a Parma:

"Bravo Gilardino, in una situazione difficilissima. Ha spirito questa squadra, Gilardino non merita di vivere questa situazione. Abbiamo parlato della Roma, ecco come si risolvono i problemi, si separano le cose e interviene l'allenatore per farlo. Devi saperti isolare e l'allenatore deve essere lucido, prendere atto della situazione e andare avanti. Gilardino è bravo, la squadra ha spirito e sa stare in campo".

La differenza con quanto accade alla Roma si vede:

"Da qui bisogna uscirne. Che alla Roma serve un dirigente lo sanno tutti, ora basta, ci si deve concentrare sugli errori e andare avanti".

Si andrà avanti con Juric comunque:

"Credo che sia bravo ma è inadeguato, per l'ambiente che si è creato e il suo carattere. E' una situazione di difficile controllo. Se ti ritrovi in questo vortice, come reagisci? Mi sembra una notizia comunque questa. L'importante è che ci sia senso di responsabilità, cercando di uscire da questa crisi, galleggiando in una situazione mediocre. La crisi della Roma è qualcosa di inimmaginabile, e ogni settimana sarà in primo piano se non vince. Serve muovere la classifica".

Atalanta, questo è il miglior avvio in termini di classifica per Gasperini:

"Di solito l'Atalanta si mette in moto a marzo, dove cambia passo. Dipende dalla metodologia di lavoro. Ha un ottimo organico, è cresciuto la consapevolezza del gruppo e si sono integrati bene i nuovi. E poi ci sono tante certezze. Nonostante l'emergenza in difesa, sono cresciuti molto. Mi sembra una squadra da rispettare. Può essere protagonista fino in fondo, perché no?".

Inter, Arsenal e Napoli tappe importanti:

"Vedremo le rotazioni che farà Inzaghi, deve capire che giocatori possono dare fastidio al Napoli e scegliere di conseguenza. Con l'Arsenal devi giocare di collettivo, quindi vedremo che scelte farà anche guardando al Napoli. Non so quanto dispendio di energie porterà questa con l'Arsenal".

Milan, oggi la sfida con il Real Madrid. Morata e Leao per tentare l'impresa:

"Alla fine gioca Leao. Bene che giochi contro un Real che deve ancora trovare gli equilibri. Fonseca a Leao lo vede intermittente, slegato con il resto della squadra. Per me si sta incaponendo, il talento va rispettato sempre, anche quando è intermittente. Non puoi ignorare anche un talento come lui, hai l'obbligo morale di recuperare un talento come lui".

Che si aspetta dalla Juventus in Champions?

"Mentre nella Lazio c'è una definizione dei ruoli, alla Juve manca ancora. Devi capire ancora chi sono i titolari in diversi ruoli. In questo movimento di Motta, secondo me sta facendo un lavoro ambizioso, coraggioso, pericoloso anche. E lo sta facendo con diversi giocatori che non sono da Juve. Per me ha sbagliato nelle ultime partite solo in difesa, dove lì non puoi sbagliare".