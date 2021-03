Improta: "Ho sempre difeso Gattuso. Sono fiducioso per la Champions"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E’ bello vedere la 10 della Nazionale sulle spalle di Insigne. Fui uno di quelli che disse che anche la maglia di Diego dovrebbe essere ancora vista in campo, però è un discorso sul quale non mi dilungo perché so quanto a noi napoletani sta a cuore quella maglia. Lorenzo è un napoletano che merita tutti gli attestati di stima, aldilà di qualche momento particolare che ha attraversato. Certi momenti accadono quando uno è troppo attaccato ai colori della propria città. Ormai è il degno erede dei più grandi calciatori che hanno calpestato il terreno del vecchio San Poalo, ora Maradona.

Gattuso? Ho sempre detto che come allenatore Gattuso era da tenere in grossa considerazione. L’ho sempre difeso, credo che il Napoli possa ottenere sotto la sua guida grandi risultati e mi auguro che gli azzurri possano centrare l’obiettivo Champions. Le ultime gare l’hanno dimostrato e per questo sono molto fiducioso”.