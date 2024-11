Inchiesta ultrà, Corbo: "ADL bravo a tenere la camorra lontana! Juve, Inter e Milan no..."

vedi letture

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per il Napoli domenica sarà un giorno importante, poi giocare contro il Toro è piacevole per i tifosi napoletani perché è una squadra che da Superga in poi è rimasta nel cuore di tutti. Gli intellettuali di Torino sono tutti per il Toro.

De Laurentiis? Ha tre qualità, la prima è che ha i bilanci sempre in ordine, poi ha tenuto sempre lontano la camorra e ciò che è successo alla Juve, all’Inter e al Milan a Napoli non è successo. La terza qualità di De Laurentiis è la capacità dell’imprenditore che riduce le spese, lima tutti i vecchi preventivi, ma quando ha visto la sua società calare di valore ha reinvestito ed ha messo tutto a posto.