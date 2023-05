Incocciati: "ADL è abituato a sorprendere, magari ha in mente qualcosa..."

Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "Tutti siamo dispiaciuti dell'addio di Spalletti, perché siamo ancora freschi dell'impresa del Napoli, è una doccia fredda che lascia meravigliati. Comprendo che l'allenatore non abbia trovato forse garanzie per il futuro, in questi momenti un tecnico stabilisce delle priorità e senza riscontro può anche decidere di fare un passo indietro. La società forse pensa di fare a meno di lui e magari ha prospettive che non conosciamo ancora, ma in questi momenti De Laurentiis ha trovato sempre fuori carte imprevedibili, vedremo che succederà".