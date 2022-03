Incocciati avvisa Napoli e Milan: “Nessuna delle due può permettersi di perdere”

È il pensiero del doppio ex di azzurri e rossoneri, l'attaccante Beppe Incocciati, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia

"Nessuna tra Napoli e Milan può permettersi di perdere, soprattutto se l'Inter vincesse la sua gara di recupero con il Bologna superando così le prime due". È il pensiero del doppio ex di azzurri e rossoneri, l'attaccante Beppe Incocciati, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia a pochi giorni dal big match del Maradona in programma domenica sera.

Da attaccante, Incocciati ha avuto parole al miele per Victor Osimhen. "È un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, è generoso, si batte per la squadra e svaria su tutto il fronte di attacco per farsi dare palla dai compagni, diversamente da Leao che è più individualista. Domenica il Napoli, con la spinta del suo pubblico, può fare sua la partita e questo sarà decisivo".

In ultimo, Incocciati ha condiviso un ricordo di Diego Armando Maradona. "Manca a tutti, non solo a me. Lo conoscevo anche prima di venire a Napoli. È stato un uomo semplice con un cuore grande. Peccato che una favola bella come la sua sia finita nel modo più tragico".