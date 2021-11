Incocciati critico: “L’attacco del Napoli si è inceppato, l’Inter può accorciare”

Beppe Incocciati, opinionista ed ex giocatore azzurro è intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà.

Inter-Napoli, nerazzurri con diverse assenze. E' l'ultima chiamata per Inzaghi?

"E' una ulteriore possibilità di accorciare davanti, come col Milan. Ha avuto già l'opportunità nel derby. Il Napoli è forte, ma è un po' in ribasso a livello d'attacco dopo un ottimo inizio. Il fatto che si siano abbassati i numeri vuol dire che qualcosa si è inceppato. L'Inter ha la forza per poter accorciare con quelle davanti".

Se l'Inter ferma il Napoli, grande occasione per il Milan:

"Il Milan ha una convinzione importante, ha un concetto di squadra, il collettivo lavora all'unisono. In questi momenti, Maldini ha rimesso in ordine le cose. Una figura come la sua, importante per la storia del Milan, non fa altro che alimentare in positivo gli equilibri di un ambiente che sta crescendo. la figura di Maldini è determinante nella crescita del Milan, così come quella di Pioli".