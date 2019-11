Insigne, il suocero: "Non è vero che che mia figlia scappa da Napoli per paura, è una stronzata!"

Negli ultimi giorni sono sempre più le polemiche sui calciatori azzurri. Dopo che nel pomeriggio di ieri, la moglie di Lorenzo Insigne, Jenny Darone, aveva smentito tutte le voci che la riguardavano, il suocero del capitano azzurro ha mandato un messaggio vocale su Whatsapp al giornalista Carlo Alvino che l'ha fatto sentire in diretta durante Radio Gol. Queste le sue parole: "Hanno detto una stronzata su mia figlia, Non è assolutamente vero che scappa da Napoli per paura. Noi abbiamo un bellissimo rapporto, credo sia normale che una figlia vada a trovare i genitori. Lorenzo risponderà sul campo se lo riterrà opportuno"