Insigne, l'ex agente: "Gli anni passano anche per lui, le dichiarazioni pubbliche non mi sorprendono"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Ottaiano, ex procuratore di Lorenzo Insigne: “Nonostante i segnali non positivi che arrivano dalla Spagna, sono fiducioso circa la conclusione della trattativa con James Rodriguez: credo che il Napoli abbia in mano la trattativa. Non credo che l’interesse dell’Atletico Madrid sia una strategia del Real, il club spagnolo non ha bisogno di queste cose.

Icardi sarebbe un grande colpo, non so se nella scala dei valori è il primo nella lista di Ancelotti, ma la qualità dell’argentino è indubbia. Forse Rodrigo è al vertice della sua lista.

Gli anni passano pure per Insigne e si cresce, ma le dichiarazioni pubbliche restano tali, non mi sorprendono mai. Se ascoltiamo le parole pubbliche di calciatori o allenatori tutti dicono di amare la maglia, quindi le parole lasciano il tempo che trovano l'unica cosa certa che deve interessare è che si facciano in quattro per raggiungere il massimo risultato finché giocano con quella maglia.

Il Napoli quando prende giovani come Elmas sbaglia raramente e poi ho sentito le parole di Pavdev e mi sono bastate".