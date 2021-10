Insigne, l'ex agente: "La forza del Napoli dipende da una scelta"

Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne, parla a Marte Sport Live: “Il Napoli è in un grande momento di forma, le nazionali sono importanti. I giocatori ci tengono. I cinque cambi hanno modificato il modo di interpretare la partita. Puoi cambiare il 50% dei giocatori e trasformare la partita. Il ritorno del pubblico è fondamentale, abbiamo visto partite anomale, mai viste prima. Ascoltavamo le voci dei calciatori. Era strano. Koulibaly? Non scopriamo nulla. Conosciamo bene il suo valore assoluto. La forza del Napoli è stata quella di non mandare via nessuno. Tonali? E’ più incisivo, trovo il Milan una squadra forte. Ha tre o quattro giocatori di caratura internazionale: Leao mi piace moltissimo, così come Theo e Kessie. Di Tonali già ho parlato. La Juve non è completamente fuori dal discorso scudetto”.