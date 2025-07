Video Insigne torna in Italia: "Spero di tornare presto a giocare, voglio il Mondiale"

vedi letture

Lorenzo Insigne appare pronto al ritorno in Serie A. L’ex attaccante del Napoli si è svincolato dalla sua esperienza a Toronto e adesso cerca una nuova sistemazione, con la Lazio del suo ex tecnico Maurizio Sarri che pare particolarmente interessata (ma dovrà aspettare almeno novembre, considerando il blocco ai tesseramenti ai danni del club bianconceleste).

In questi minuti Insigne, come testimoniano le immagini raccolte da Gianluca Di Marzio, ha fatto il suo rientro in Italia. "Ora mi godo le vacanze, spero di tornare al più presto a giocare. L'obiettivo è il Mondiale" sono state le prime parole dell'ex esterno d'attacco del Napoli.