Inter-Feyenoord, Inzaghi a Sky: “Domani torna Sommer, ecco la situazione su Lautaro"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Feyenoord, ritorno degli ottavi di Champions League dopo il 2-0 nerazzurro di Rotterdam: "Loro alterneranno, come all'andata: ci saranno momenti in cui saranno molto aggressivi e momenti in cui ci aspetteranno nella propria metà campo. Affrontiamo una squadra che verrà a Milano per crearci difficoltà, noi dovremo essere bravi a fare una gara di corsa, aggressività e determinazione".

I due gol subiti contro il Monza sono un campanello d'allarme?

"Sabato in campionato abbiamo avuto un esempio di come tutte le partite creano difficoltà, le squadre sono organizzate e cercano di metterti sempre in difficoltà. Nonostante le difficoltà noi dovremo fare una gara di grande lucidità".

Giocherà Sommer o Martinez?

"Tornerà Sommer, ma Martinez ha fatto benissimo. Sono molto contento, come in altre zone del campo posso scegliere. Ora Sommer si è allenato molto bene e domani giocherà lui".

Lautaro come sta? Può essere l'occasione per Taremi?

"Valuteremo. Non abbiamo Correa in lista, restano in 4. Stamattina De Vrij e Lautaro per precauzione sono rimasti in palestra, domattina faranno la sgambate regolarmente e vedremo se saranno a disposizione".

Le difficoltà di una sfida così prima dell'Atalanta?

"Sul campionato ci penseremo da mercoledì, ora siamo focalizzati sulla Champions. Sappiamo che stiamo giocando tantissimo, abbiamo qualche defezione. Quest'anno abbiamo dovuto aspettare per festeggiare la qualificazione in Champions, quindi tutto è slittato in avanti".