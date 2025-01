Inter, Lautaro: "Champions obiettivo, ma ora pensiamo al derby. Non possiamo perdere più punti"

vedi letture

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, protagonista assoluto con una tripletta nella sfida vinta 3-0 sul Monaco, ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Oggi era una partita molto importante, per avere un calendario un po' più ridotto perché ci sono tanti impegni. La squadra è scesa in campo col giusto atteggiamento. Io sono contento perché abbiamo vinto e siamo entrati nelle prime 8 che era l'obiettivo, il premio di miglior giocatore lo dedico alla mia famiglia. Quando entri con la testa giusta le partite si sviluppano nella maniera migliore, dopo il rosso abbiamo controllato bene".

Cosa si prova a superare così tanti record?

"Sono orgoglioso, sto battendo dei record con questa maglia ma io sono felice solo se l'Inter vince perché sono qui per aiutare la squadra e rendere felici questi tifosi che sono magnifici".

Cosa significa questo quarto posto nella League Phase?

"Dice che l'Inter è una grande squadra, che si deve rispettare. Lo abbiamo dimostrato due anni fa arrivando in finale contro il City, anche l'anno scorso meritavamo di più. Oggi siamo qua, per rendere felici i tifosi e lasciare l'Inter più in alto possibile come stiamo facendo".

Può essere l'anno buono per vincere la Champions?

"Sicuramente è un nostro obiettivo, lottiamo per tutte le competizioni. Adesso però dobbiamo pensare al derby, in campionato non possiamo perdere più punti".