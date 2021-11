Inter, Marotta: "Insigne a gennaio? Non faremo cambiamenti, investimenti solo a giugno"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, nella sua intervista a Radio Rai, ha risposto anche a una domanda sulla possibilità che i nerazzurri stiano monitorando la situazione legata al mancato rinnovo di Insigne con il Napoli, con il contratto del capitano azzurro che scadrà il 30 giugno 2022: "Oggi siamo concentrati su questo gruppo e sulla nostra rosa formata in gran parte da campioni d'Italia. La squadra sta rispondendo a quelle che sono le aspettative. A gennaio non penso che faremo cambiamenti, pensiamo a giugno e a investimenti per il futuro".