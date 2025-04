Inter, Taremi ci crede: "Sarà difficile anche per il Barça, abbiamo una buona strategia"

vedi letture

Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter che partirà dalla panchina nella sfida sul campo del Barcellona di questa sera alle 21, andata delle semifinali di Champions League, ha parlato a Sky Sport prima del match.

Queste le dichiarazioni dell'iraniano direttamente dal rettangolo verde del Montjuic: "Sarà una partita difficile anche per loro, abbiamo la nostra strategia che mi sembra buona per l'andata. Poi andremo a giocare il ritorno a Milano e si vedrà. Nel nostro spogliatoio c'è una buona energia, se resteremo uniti fino alla fine potremo lottare per questa gara. Dobbiamo giocare come sappiamo, essere noi stessi. E sarà bello ed emozionante per i nostri tifosi vederci".