Inter, Zielinski: "Seguo il Napoli, ma spero che lo scudetto lo vinciamo noi"

vedi letture

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo il match di Champions League vinto 1-0 contro lo Sparta Praga.

Che effetto ti fa di giocarti lo scudetto contro i tuoi ex compagni, ex città e squadra? "Non lo so, io sono dell'Inter e cerco di dare il massimo per l'Inter. Mi fa piacere che il Napoli sta facendo bene, perché lo seguo sempre. Però alla fine spero che lo Scudetto lo vinciamo noi".

Avrebbe un sapore particolare? "Sicuramente, seguirò sempre il Napoli perché ho vissuto 8 anni li. Però ora sono nell'Inter, cerco di dare il massimo e voglio lottare per vincere tanti trofei".