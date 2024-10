Inviato CdS della Nazionale: “Politano non convocato? Sta scontando una scelta di Spalletti”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Andrea Santoni, storico corrispondente della Nazionale

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Andrea Santoni, storico corrispondente della Nazionale: “Raspadori si trasforma in Nazionale, dà sempre un contributo. A volte la Nazionale può diventare un trampolino di lancio per i calciatori meno utilizzati. È un ragazzo straordinario, che ha delle qualità indubbie ma ha bisogno di fiducia. Rispetto agli ultimi 2-3 anni, non ha avuto una parabola in ascesa e l’arrivo di Conte non lo aiuta. In questo Spalletti può tornare utile, sia per lui che per il Napoli. Così Raspadori potrà mettersi in mostra.

Perché Politano non viene convocato? È una domanda giusta da porsi. Politano agli occhi di Spalletti che può tornare utile in qualsiasi momento, evidentemente vuole sperimentare altri nomi. Purtroppo Politano sconta un nuovo trend post-Europeo: quello di lavorare con un gruppo ridotto al minimo. La scelta di Spalletti ora è chiara e va rispettata, è una formula che gli consente di lavorare meglio. Politano sarà giustificato ad essere scontento di non far parte della Nazionale, ma non è una bocciatura: è una gestione sperimentata e confermata”.