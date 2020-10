"Io alla Juve? Ma tu si pazz!", retroscena Mertens raccontato da Di Marzio

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Il Bello del Calcio: "La Juventus aveva fatto una proposta a Mertens, ma lui rispose: "Ma tu si pazz! Alla Juve non ci vado". Higuain invece accettò. Devo dire che anche Cavani non era convinto all'epoca della Juventus e neanche in estate era convinto per il legame che ancora ha col Napoli".